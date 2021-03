Pourparlers sur l’Afghanistan – Moscou et Washington se retrouvent autour des talibans Après les propos chocs de Joe Biden sur Vladimir Poutine, Russes et Américains étaient réunis à Moscou pour sortir de l’impasse afghane, l’un des dossiers où ils coopèrent. Benjamin Quénelle, Moscou

La délégation des talibans, jeudi à Moscou. Washington propose la formation d’un gouvernement de transition incluant les talibans. Idée soutenue par Moscou, mais rejetée par le pouvoir à Kaboul. AFP

Autour de la vaste table blanche, il n’était pas question de «tueur». Mais de paix. Moins de vingt-quatre heures après les propos brutaux du président Joe Biden envers son homologue Vladimir Poutine, diplomates américains et russes se sont retrouvés sur l’un des sujets pour lesquels Washington et Moscou sont prêts à travailler ensemble: l’Afghanistan. Ces pourparlers internationaux, organisés dans un luxueux hôtel près du Kremlin, se sont déroulés dans une étrange atmosphère entre représentants des talibans (en turbans) et ceux du gouvernement de Kaboul (en costumes). Avec quelques «Assalamu alaykum!» et autres salutations «de paix». Mais sans poignées de main.