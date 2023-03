Chute du drone américain – Moscou et Washington dédramatisent pour éviter l’escalade Après l’incident de l’appareil tombé en mer Noire, Moscou et Washington mesurent leurs réactions. Chacun redoute une confrontation directe, selon les experts. Philippine de Clermont-Tonnerre

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a été convoqué mardi au Département d’État, à Washington. Les échanges sont maintenus entre les deux grandes puissances. Washington, 14 mars 2023. AP PHOTO/PATRICK SEMANSKY/KEYSTONE

Si Russes et Occidentaux s’entendent sur un point en Ukraine, c’est bien celui d’éviter toute escalade du conflit. L’accrochage, mardi, entre un drone américain et des Soukhoï au-dessus de la mer Noire le prouve de nouveau. Les États-Unis ont accusé l’aviation russe d’avoir «percuté» un Reaper US. Moscou reconnaît avoir «intercepté» l’appareil mais dément avoir provoqué sa chute.