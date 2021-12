Envolée des prix – Moscou critique la revente de gaz par l’Allemagne à la Pologne

Gazprom a jugé peu «rationnel» la revente de gaz russe par l’Allemagne à la Pologne, en pleine flambée des prix, rejetant les accusations selon lesquelles Moscou limite volontairement ses livraisons à l’Europe.

«On observe une inversion du flux de gaz de l’Allemagne vers la Pologne et apparemment aussi vers l’Ukraine, de l’ordre de 3 à 5 millions de mètres cubes par jour», a indiqué le porte-parole du géant gazier russe, Sergueï Kouprianov.

«Ce gaz provient de réservoirs souterrains en Allemagne, des réservoirs dont le gaz a déjà été utilisé à 47%. Et l’hiver ne fait que commencer… Ce n’est pas la décision la plus rationnelle», a-t-il poursuivi, dans une vidéo diffusée samedi soir.

Selon lui, les prix de ces livraisons sont «nettement supérieurs à ceux des volumes livrés par Gazprom».

Mercredi, la représentation de la Pologne auprès de l’Union européenne a accusé Moscou d’avoir stoppé ses livraisons via le gazoduc Yamal-Europe entre la Russie, la Pologne et l’Allemagne, accusant Gazprom de «manipulation».

Les Occidentaux soupçonnent la Russie de limiter ses livraisons pour faire pression sur les Européens et obtenir gain de cause dans plusieurs dossiers, notamment le lancement du nouveau gazoduc russo-allemand Nord Stream 2.

Le cours du gaz en Europe a battu un nouveau record mardi, avec l’arrivée de températures hivernales. À cela s’ajoutent des tensions géopolitiques entre l’UE et Moscou, qui assure un tiers des livraisons européennes.

Dimanche, le ministère allemand de l’Énergie a lui affirmé que les contrats de livraison de long terme avec Moscou étaient respectés, et qu’il n’y avait «pas de signes de blocages d’approvisionnement».

Le président russe Vladimir Poutine a rétorqué que Moscou n’effectuait pas de nouvelles exportations via ce gazoduc, faute de nouvelles commandes européennes.

Vers un compromis sur le gaz entre Moscou et Kiev

«Les accusations contre la Russie et Gazprom disant que nous fournissons peu de gaz au marché européen sont absolument sans fondement», a réagi samedi Sergueï Kouprianov.

«Cette année, Gazprom a livré à l’Allemagne 50,2 milliards de mètres cubes, c’est 5,3 milliards de plus que l’année dernière. Gazprom a déjà livré plus de gaz que l’année dernière aux pays suivants: Italie, Turquie, Bulgarie, Serbie, Danemark, Finlande et Pologne», a-t-il énuméré.