Sorties livres et BD – Mortelle Adèle, Benacquista, de la SF romande: que lire cette semaine? Antoine Dole sort son gentil monstre de son placard… mais pas seulement!

De Mortelle Adèle en monstre poilu

Antoine Dole se mue en M. Tan avec sa complice Diane Le Feyer pour rigoler avec Mortelle Adèle. DR

Jeunesse Le prolifique Antoine Dole alias M. Tan fracasse les cours d’école avec sa «karmastrophique» Mortelle Adèle, hyperactive ces jours-ci – voir son «Show bizarre» (Éd. Bayard) contre les ultra-nazes. Et en 14 chansons interprétées par Aldebert, s’il vous plaît! De quoi dégommer les soucis du quotidien et confirmer la devise de l’adorable sale gosse: «Poussez-vous les moches!» S’il se démultiplie avec sa complice Diane Le Feyer autour des bêtises de la star des préaux, cet éternel ado n’en oublie pas de soigner le monstre dans son placard.

Un monstre tout chou tout nous… DR

Avec lui, le quadra oppose à ses trouilles une drôlerie crasse et poilue pour parler de tout. Et même d’amour… car le voilà foudroyé par ce truc de grands, avec des papillons dans le ventre, des ressorts sous les baskets, une douceur de marshmallow sous le crâne. Qu’il cause aux tout petits ou aux ados, ce Savoyard qui ne cache pas avoir été victime de violence scolaire enfant, cogne dans la tendresse avec une efficacité désarmante.

«Mortelle Adèle», une série déjà tirée à 6 millions d’exemplaires… DR

Disparus célèbres

S’il n’a pas inventé la formule «Dieu n’a pas réponse à tout», Tonino Benacquista l’a enrichie avec des petites phrases du type «mais il est bien entouré», «mais il sait à qui s’adresser» et désormais «mais il sait déléguer». En compagnie du dessinateur Nicolas Barral, l’écrivain-scénariste livre le troisième volume d’une série savoureuse initiée en 2007. Le principe reste le même: confortablement installé dans son bureau céleste, Dieu veille sur ses ouailles. Quand il repère une situation préoccupante et qu’il ne sait trop comment intervenir, il fait appel à des disparus célèbres, qui peuplent le Paradis. En l’occurrence ici Gandhi, Michel Audiard, La Callas et Victor Hugo. Drôle et décalé, le propos se renouvelle d’une histoire à l’autre, bien soutenu par le trait de Barral, entre réalisme et humour.

Voyage sans retour

Océania est le troisième tome du cycle «Les voyages sans retour».

Une boule bleue à l’agonie, des humains à l’assaut d’autres planètes, le scénario est connu. L’originalité du troisième tome des «Voyages sans retour» du Lausannois Bernard Fischli réside dans son héroïne, la biologiste moléculaire Ana Da Silva, qui découvre qu’elle n’est pas arrivée seule sur Océania: elle porte un être conçu lors de sa dernière nuit sur «Terra». Survivra-t-il? Intriguant aussi, cet univers où domine l’eau, et à l’harmonie aussi mystérieuse que susceptible d’être déréglée. Dans cette observation minutieuse des prémisses d’une colonisation, l’auteur glisse une réflexion sur la survie de l’espèce et son potentiel destructeur. S’y exprime aussi toute la nostalgie pour une planète mère calcinée par la folie humaine.

