Formule E – Mortara: le spectacle et de précieux points Le Genevois, cinquième de l’E-Prix de Mexico, conserve la tête du championnat. Premiers points de la saison pour Sébastien Buemi. Jean-Claude Schertenleib

Mortara en tête en début de course, devant la foule mexicaine. LDD

Quelle journée – quelle nuit, pour nous! – pour Edoardo Mortara (Venturi): le leader du championnat du monde de Formule E s’affirme toujours un peu plus comme l’un des patrons de la discipline. Sur le circuit des frères Rodriguez, à Mexico-City, devant une foule bruyante et colorée, le Genevois s’est d’abord retrouvé dans le duel final pour la pole position avec l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche); alors qu’il comptait quelques centièmes d’avance sur son dernier adversaire, Mortara est parti en tête-à-queue dans l’ultime virage, passant la ligne d’arrivée... en travers, après un réflexe magistral de sa part!

Qualifié ainsi sur la première ligne (2e temps), Mortara a pris la tête dès le quatrième tour, avant de devoir adapter son rythme à la consommation d’énergie (plusieurs pilotes ont eu plus que de la peine à terminer la course). Conscient qu’il n’y avait rien à faire dans ce domaine face aux deux Porsche – Wehrlein l’emporte devant son compatriote André Lotterer –, Edoardo Mortara a assuré les précieux points de la cinquième place, ce qui lui permet d’augmenter (d’une longueur) son avance au championnat du monde.

Premiers points pour Buemi

«La course a été très intéressante sur le plan stratégique. Comme le rythme était très élevé, nous avons dû couvrir un tour en plus – la durée d’un E-GP est de 45 minutes + un tour) et nous avons rapidement compris qu’il fallait surtout penser à économiser de l’énergie. Dans ces circonstances, il était difficile de résister aux différentes attaques en fin de course. Mais bon, la clef pour le championnat, c’est la régularité», explique le Genevois. Qui, les 9 et 10 avril, aura un E-Prix (deux courses) auquel il tient particulièrement, celui de Rome (Mortara est binational).

Sourires retrouvés dans le camp Nissan-Edams, puisque Sébastien Buemi, très bon en essais libres, mais qui ne s’était élancé que de la dix-huitième place de la grille, marque les quatre points – les premiers de l’exercice, pour lui – de la huitième place: «Même si le double rendez-vous d’Arabie saoudite en ouverture de saison n’avait pas été brillant en termes de résultats, nous avions progressé au niveau de la performance au fil des kilomètres et cela devrait se confirmer à Mexico», confiait l’Aiglon avant la course. C’est fait!

