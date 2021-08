AUTOMOBILISME – Mortara jouera le titre mondial dimanche Le Genevois Edoardo Mortara a terminé deuxième de la première course de l’ePrix de Berlin. À la veille de la finale, il pointe en deuxième position du championnat. Jean-Claude Schertenleib

C’est un terrain historique, celui de l’ancien aéroport de Berlin-Templehof. C’est un tracé particulier, dessiné sur de grandes dalles de béton. C’est un site digne de la finale du championnat du monde de Formule E 2021, avec une originalité: dimanche, pour la dernière course de la saison, les concurrents de la formule électrique se battront sur le même circuit, mais dans le sens contraire à celui de la première course de ce samedi.

Une course remportée par le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi), devant le Genevois Edoardo Mortara (Venturi); Sébastien Buemi, sixième sur la grille de départ, se classe onzième. Grâce à cette performance, Mortara se retrouve dans la peau du premier chasseur du leader du championnat, le Néerlandais Nyck De Vries, qui le précède de trois points.

«L’objectif était de me replacer dans la course au titre, c’est fait. Nous avons eu un excellent rythme toute la saison (une victoire pour Mortara, au Mexique) et j’ai hâte d’être à demain, pour cette finale. Ce soir, il n’y aura pas de célébration, car nous avons encore du travail devant nous», sourit Mortara. Et quel travail: à 34 ans, le Genevois a peut-être rendez-vous avec l’histoire, ce dimanche!

