Formule E - Mortara doit se contenter du titre de vice-champion du monde

Automobilisme – Mortara doit se contenter du titre de vice-champion du monde Le Genevois n’a pas pu défendre ses chances pour le titre mondial de formule E, dimanche à Berlin. Il a été éliminé, dès le départ, après une terrifiante collision. Jean-Claude Schertenleib

Deuxième samedi, Edoardo Mortara avait encore une chance de remporter le titre de Formule E ce dimanche, mais le Genevois a été vcitime d’un accicent au départ. AFP

En terminant deuxième de la première course de l’E-Prix de Berlin, samedi, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) s’était admirablement replacé pour la course au titre mondial avant la finale de ce dimanche, sur les anciennes pistes de l’aéroport de Tempelhof. Mathématiquement, ils étaient encore treize à pouvoir rêver du premier titre sacre officiel de la spécialité et deux d’entre eux ont perdu leurs espoirs dès le départ.

Au moment où les feux se sont éteints, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) s’est retrouvé bloqué au milieu de la piste; si plusieurs de ses adversaires ont pu l’éviter, Edoardo Mortara, complètement masqué, s’est écrasé contre la monoplace immobilisée. Le drapeau rouge (arrêt de la course) a été immédiatement montré et les deux pilotes, dont Mortara choqué, ont pu s’extraire de leurs monoplaces.

Il y avait forcément une pointe de déception pour Edoardo Mortara qui doit se contenter du rôle de dauphin. Tamedia/BZ

La victoire est revenue au Français Norman Nato, l’équipier du Genevois chez Venturi, alors que c’est le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) qui devient champion du monde.

Buemi seulement 14e

À une semaine des 24 heures du Mans, Sébastien Buemi (Nissan) se classe quatorzième de cette ultime course de Formule E, pour un vingt-et-unième rang au classement général, au terme d’une saison très compliquée pour le plus capé pilote de la discipline.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.