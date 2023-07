Drame à Genève – Mort d’une cycliste: la police cherche des témoins La victime est décédée samedi à la suite d’un rodéo routier entre deux automobilistes, qui ont été interpellés. Chloé Dethurens

Les témoins peuvent contacter la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50. KEYSTONE

L’enquête autour de la mort brutale d’une cycliste, dans la nuit de vendredi à samedi, se poursuit. Pour rappel: la victime, âgée de 31 ans, a été percutée par deux automobilistes qui effectuaient un rodéo routier. Afin d’éclaircir les circonstances de ce drame, la Brigade routière et accidents (BRA) de la police genevoise lance un appel à témoins.

Les deux hommes ont été mis à disposition du Ministère public. Ils sont prévenus d’homicide. D’après les premiers éléments de l’enquête, ceux-ci se sont lancés dans une course à la hauteur du quai du Mont-Blanc, puis sur le quai Wilson et la route de Lausanne. C’est sur cette artère qu’a eu lieu le choc fatal avec la cycliste, vers 2 h du matin.

Si l’alcool ne semble pas être en cause, la vitesse était vraisemblablement très importante: le conducteur responsable du choc, 33 ans, a mis plus de 100 mètres pour s’arrêter. Les témoins de cette course-poursuite, et de la collision, sont priés de contacter le 022 427 64 50.

Il s’agit du cinquième décès de l’année sur les routes genevoises.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

