Carnet noir – Mort du peintre grec Alekos Fassianos Le peintre grec Alekos Fassianos, 86 ans, connu pour ses personnages de la mythologie et du folklore grecs, est décédé dimanche, a annoncé sa fille à l’AFP.

Alekos Fassianos est décédé dans son sommeil. AFP

Matisse des temps modernes, Alekos Fassianos, alité depuis plusieurs mois à son domicile de Papagou, dans la banlieue d’Athènes, s’est éteint «dans son sommeil» des suites d’une longue maladie, a précisé Viktoria Fassianou.

Le coloriste aux multiples talents a partagé sa vie entre la Grèce et la France, où il a étudié la lithographie à l’Ecole nationale des Beaux-Arts et côtoyé écrivains et peintres, à l’instar de Matisse et de Picasso qu'»il admirait beaucoup".

Il avait eu 86 ans le 25 octobre, le même jour anniversaire que Picasso, mais il avait posé son pinceau depuis 2019, atteint d’une maladie dégénérative, avait-on appris à l’automne lors d’une visite de son domicile.

Sa fille qui préside la société Fassianos Estates et son épouse Mariza Fassianou avaient alors annoncé à l’AFP l’ouverture d’un musée à son nom à l’automne 2022 dans le centre d’Athènes.

Fassianos est connu pour ses toiles et lithographies, exposés à travers le monde, où l’on retrouve le cycliste qu’il croisait enfant en allant à la plage, la chevelure redressée par le vent telle que décrite dans ses lectures de la mythologie, les poissons de Kea, son île favorite, les vagues rondes comme dans l’Odyssée, l’oiseau aux ailes déployées, autant de signatures emblématiques de son oeuvre.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.