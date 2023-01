Rock californien – Mort de David Crosby, messie hippie à la folle vie Cofondateur des Byrds et de Crosby, Stills, Nash & Young, le héros cabossé de la contre-culture vient de disparaître. Il avait 81 ans. Hommage. Jérôme Estebe

David Crosby en concert à Central Park en 2008. KEYSTONE

David Crosby vient de mourir «des suites d’une longue maladie». Il avait 81 ans. Voilà bien un âge respectable, pour ne pas dire miraculeux, pour ce héros de la contre-culture qui a employé une bonne partie de sa vie à la ficher en l’air, en s’envoyant dans le nez et les veines des montagnes de poudre blanche. Ce type-là aura tout connu. La gloire, la démesure et la richesse. La maladie, la déchéance et la prison.