Engouement autour du SFC – Morisod: «Je rêve d’un stade qui chante «Allez Servette»» Alain Morisod et le groupe «Ça va chier» ont retravaillé ensemble le chant légendaire des Grenat. En exclusivité ici. Daniel Visentini

Alain Morisod avec le 45 tours historique de l’époque. Le célèbre musicien, fan de foot et de Servette l’a mis au goût du jour. Une nouvelle version est disponible désormais en ligne, faite avec le groupe genevois «Ça va chier». Ldd

Ce n’est plus une chanson, c’est un hymne. Il a accompagné pour la postérité ce Servette qui avait tout raflé lors de la saison 1978-1979: championnat, Coupe de Suisse, Coupe de la Ligue, Coupe des Alpes. Carton plein, une performance historique et un écho nostalgique en souvenir de ces temps magiques. Les plus anciens fredonnaient l’air entraînant aux plus jeunes, vestige d’une époque noyée par des gestions calamiteuses, une faillite, des relégations. Il faut croire que la passion n’était qu’endormie.