Coronavirus – Montréal et Québec en «alerte rouge» pour 28 jours La recrudescence du nombre de cas de coronavirus a obligé le Premier ministre du Québec à annoncer des nouvelles restrictions.

Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment seront fermés du 1er au 28 octobre à Montréal et dans deux autres régions. AFP

Le Premier ministre du Québec a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour les régions de Montréal et Québec qui passent au plus haut niveau d’alerte pendant 28 jours, alors que les cas de coronavirus ont fortement grimpé dans cette province.

Les Québécois sont appelés à ne pas recevoir d’invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment seront fermés du 1er au 28 octobre dans trois régions dont la métropole Montréal et la capitale Québec, passées au seuil d’alerte rouge.

«Les chiffres sont sans appel: on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre des décisions difficiles», a prévenu le Premier ministre François Legault lors d’une conférence de presse en annonçant, «le cœur gros», la fermeture de plusieurs secteurs de l’économie durant le mois d’octobre. Le gouvernement travaille à «une formule pour aider financièrement» les propriétaires de ces commerces, a-t-il promis.

750 nouveaux cas en une journée

Le Québec, qui compte plus de huit millions d’habitants, a annoncé lundi 750 nouveaux cas en une journée. La province la plus durement touchée par l’épidémie, notamment dans ses maisons de retraite lors de la première vague, est entrée «dans la deuxième vague», avait prévenu la semaine dernière, le directeur national de la santé publique. Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n’a cessé de grimper depuis pour approcher le millier le week-end dernier, mais le nombre de décès restait stable (entre zéro et six par jour).

«Ce qu’on voit pour l’instant, c’est une augmentation importante des cas et on peut penser que dans plusieurs semaines, ça va vouloir dire des augmentations importantes des hospitalisations et des décès», a expliqué François Legault, ajoutant que la situation était «critique».

François Legault a précisé travailler à «une formule pour aider financièrement» les propriétaires de ces commerces. Les écoles et les commerces, salons de coiffure et hôtels resteront ouverts. «Notre objectif c’est d’abord de protéger les écoles», a indiqué François Legault.

Le Québec «recommande fortement» d’éviter les déplacements entre les régions de la province. Province voisine et deuxième la plus touchée par la pandémie, l’Ontario a enregistré plus de 700 nouveaux cas, un record depuis le début de la pandémie qui a conduit les autorités à parler, elles aussi, de «deuxième vague». Au total, le Canada recensait lundi plus de 155’000 cas et 9318 morts.

