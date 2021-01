Basketball – Monthey a fait rugir les Lions de Genève Les Valaisans ont mené la vie dure au leader du championnat avant que les joueurs du Pommier ne fassent la différence dans le troisième quart. Score final: 74-55. Christian Maillard, Grand-Saconnex

Les Montheysans menaient de neuf longueurs à la pause, mais les Genevois ont réussi à inverser la tendance. Facebook: Lions de Genève

D’un côté, les Lions de Genève, leaders incontestés de SB League, avec une défaite en treize matches, qui venaient de ne faire qu’une bouchée d’Union Neuchâtel (59-88) à la Riveraine. Et de l’autre, Monthey, cinq succès en douze parties, qui restait notamment sur un revers (63-69) contre Starwings. Il ne devait pas y avoir de souci pour les joueurs du Grand-Saconnex, le combat semblait trop déséquilibré. Ca, c’était sur le papier...

Mais voilà, il y a des soirs comme ça ou ça ne veut pas. Où l’adresse vous fait faux-bond. Où la logique n’est pas respectée parce que le «grand» n’est pas tout à fait là, pensant que ce ne sera qu’une formalité. Et aussi parce que le plus “petit” a décidé de réagir, de se révolter, de montrer les dents. Le visiteur, qui avait été mangé tout cru lors de l’ouverture de la saison dans sa salle par ces Lions (48-89) ont affiché du coup un tout autre visage au Pommier...

Trop de fautes, trop de pertes de balles, de tirs manqués et un collectif défaillant: les Lions ont tout d’abord été mis en cage par des Chablaisiens qui ont joué comme si leur vie en dépendait, bien décidés à réagir après leur défaite de dimanche qui avait été difficile à digérer. Face à des Genevois méconnaissables dans tous les compartiments, que ce soit à distance ou sous la raquette, les Valaisans ont posé leur coeur sur le parquet pour prendre, grâce à une grosse défense mais également Arthur Edwards (11 points) et Chad Timberlake (9), neuf longueurs d’avance (23-32) à la pause. Malgré les coups de gueule du coach genevois Andrej Stimac qui a tout essayé pour remettre ses hommes sur le bon chemin, mais en vain…

Il a fallu finalement un tir primé de Mikaël Maruotto pour que les Lions repassent devant au début du troisième quart (42-39, 26e), pour que le match tourne. Même si les Montheysans se sont accrochés, les Genevois qui ont pu faire tourner leur effectif ont fait valoir une plus grosse fraîcheur physique et mentale ainsi que le talent de ses leaders pour inscrire des paniers décisifs au bon moment et faire la différence sur le tard. Tandis que Monthey se rendra samedi à Boncourt pour un match qui promet d’être serré, les Lions de Genève affronteront Nyon samedi. Là aussi, sur le papier...

LIONS DE GENEVE - MONTHEY 74-55 (23-32)

Salle du Pommier. 50 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Pillet et Curty.

Lions de Genève: Derksen 7, Nzege 4, Sabickis 4, Ivanov 7, Jurkovitz 3; Jaunin 5, Adams 8, Kovac 21, Maruotto 11, Kuba 4. Coach: Andrej Stimac.

Monthey: Edwards 18, Kessler 3, Timberlake 12, Tutonda 8, Galloway 4; Spadone 3, Desponds, Bailey 2, Fritschi 5, Von Nieda. Coach: Patrick Pembele.

Notes: Lions de Genève au complet. Monthey sans Moke (blessé). Au tableau: 5e 8-10 ; 10e 11-16; 15e 16-22; 25e 39-39: 30e 51-46; 35e 66-54.