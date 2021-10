Halloween party – Monstres et zombies débarquent à Fort l’Écluse Au menu de la soirée de samedi: une projection animée du mythique «Rocky Horror Picture Show» et une course aux morts-vivants. De quoi se précipiter dans l’Ain! Jérôme Estebe

L’affiche du film: salacité, rock’n’roll et potacherie. DR

Brrrrr. Revoilà Halloween. Que rêver de mieux pour célébrer la fête à la citrouille qui fiche la trouille que les murailles vintage de Fort l’Écluse? Frissons, gloussements et vieilles pierres, c’est grosso modo le menu de la soirée qui se trame samedi derrière les vénérables remparts du fort. Avec «la première zombie run de la région», une séance de ciné grand-guignolesque et une fin de soirée dansante arrosée de «cocktails Halloween».

La nouba démarre en fin d’après-midi avec, donc, un zombie safari. Le château se transforme en grand train fantôme, avec plein de vilaines créatures tapies dans les recoins qu’il s’agira de tenir à distance. «Pris au piège, les invités pourront crier et hurler mais personne ne viendra les sauver», nous préviennent aimablement les organisateurs. Voilà qui devrait être distrayant, surtout une fois la nuit tombée.

Rock’n’roll et grivoiserie

À 21 h, place au cinéma. Au cinéma de genre, s’entend, avec la projection du film culte «Rocky Horror Picture Show», comédie musicale d’horreur, loufoque autant que paillarde. Le film date de 1975. À sa sortie, il récolte un accueil tiède du public et glacé de la critique. Il faut dire qu’il n’y a, a priori, rien à sauver dans cette potacherie qui mêle à grandes pelletées ballets rock’n’roll, grivoiserie et fantastique de série C.

On note toutefois qu’il s’agit là de l’un des premiers rôles d’envergure de Susan Sarandon, interprète de la très nunuche Janet qui, avec son très nigaud Brad de fiancé, trouve refuge par une nuit d’orage dans un château où se tient une bacchanale transylvanienne. Ambiance et grimaces. Autant le dire, l’innocent couple va se déniaiser avant l’aube.

Vite relégué à des diffusions nocturnes dans des salles de seconde zone, le film acquiert peu à peu un noyau de fans acharnés. Lesquels débarquent aux séances grimés comme les acteurs du film; anticipent les dialogues et scènes; chantent et dansent avec les personnages sur l’écran. Voyez la partie de rigolade.

40 ans à l’affiche

Le «Rocky Horror Picture Show» débarque à Paris en 1980, au Studio Galande dans le Ve arrondissement. Il ne va jamais en quitter l’affiche jusqu’à aujourd’hui, avec le joyeux rituel susdécrit.

C’est donc moins à une sage soirée ciné qu’à une sarabande endiablée qu’il faut s’attendre samedi. D’autant plus que la troupe genevoise GAOS, spécialisée dans le théâtre musical, animera l’affaire. Et que tous les spectateurs sont expressément priés de se vêtir de manière idoine. Noir à lèvres et canines ensanglantées bienvenus.

