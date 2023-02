Hommage à une figure meyrinoise – Monique Boget, ancienne maire de Meyrin, est décédée La socialiste s’est éteinte à l’âge de 75 ans. Ceux qui l’ont côtoyée rendent hommage à une femme de conviction engagée. Aurélie Toninato

Monique Boget a été quatre fois maire de la commune de Meyrin. LAURENT GUIRAUD

Une figure de la commune de Meyrin s’est éteinte: la socialiste Monique Boget est décédée à 75 ans. Cette professeure de dessin, native de Pregny-Chambésy et diplômée des Beaux-Arts, avait adhéré au Parti socialiste en 1980 et intégré son comité directeur, mais elle ne s’était lancée véritablement en politique qu’en 1995, une fois son fils devenu grand. Active dans l’hémicycle durant huit ans, elle a ensuite accédé au Conseil administratif en 2003. En charge de la politique sociale et de la culture, elle fera trois mandats à l’Exécutif, durant lesquels elle occupera par quatre fois la fonction de maire.

Durant ces années, elle lancera avec ses collègues de grands projets, pour ne citer que l’écoquartier des Vergers et le lac des Vernes. Particulièrement sensible aux difficultés d’intégration des femmes migrantes, la Meyrinoise est à l’origine du Centre d’accueil et d’intégration pour femmes migrantes et leurs enfants d’âge préscolaire habitant Meyrin. «C’est une de ses nombreuses réalisations qui perdurent à Meyrin», souligne Pierre-Alain Tschudi, ex-conseiller administratif Vert, en citant également sa contribution à l’embellissement de la ville et son combat pour la construction de nouvelles crèches.

Elle aimait les gens

Le Vert, affecté par cette disparition, a connu Monique Boget d’abord comme voisine et amie, puis comme collègue de travail dans l’enseignement, avant de la côtoyer au Conseil municipal et au Conseil administratif, où ils ont siégé ensemble durant une législature. Il confie avec tristesse avoir perdu une amie et une camarade «avec laquelle j’ai partagé tant d’engagements associatifs, professionnels et politiques, mais aussi de nombreux moments d’amitiés et d’entraides».

«Elle a été une femme engagée par ses convictions et ses actes toute sa carrière durant et Meyrin gardera un souvenir ému de sa personnalité.» Laurent Tremblet, maire de Meyrin

Et de décrire une femme de conviction combative et pacifiste, ouverte à la discussion, engagée et optimiste «qui aimait aussi bien relever les défis, affronter avec sérieux les obstacles et rire aux éclats de situations cocasses de la vie, qui s’investissait avec passion et intelligence, avec persévérance et sincérité pour plus d’égalité, de justice sociale et pour le respect du vivant. Une femme qui aimait les gens, les écouter, les aider à résoudre leurs difficultés.»

«Femme de parole» et joie de vivre

Jean-Marc Devaud, ancien conseiller administratif du Centre, a partagé deux législatures avec Monique Boget. «Je garde d’elle le souvenir d’une femme avec des convictions personnelles importantes, des idées sociales très arrêtées. C’était une femme de parole, travailleuse, courageuse, engagée.»

Il retient aussi une «féministe avant l’heure, qui s’est toujours beaucoup impliquée dans la défense de la cause féminine». Et d’ajouter que malgré des divergences politiques entraînant des discussions parfois assez âpres, ils ont chaque fois réussi à trouver un consensus permettant de diriger la commune dans de bonnes conditions. «J’ai toujours eu beaucoup de respect pour elle et pour son travail.»

Le PS genevois, par la voix de son président Thomas Wenger, tient aussi à rendre hommage à cette «militante socialiste de la première heure» et salue «son engagement politique sans relâche pour l’action sociale, la petite enfance, la jeunesse, l’intégration, les droits humains et la culture. Elle s’est constamment battue pour plus de justice sociale et d’inclusion. Les camarades aimaient sa joie de vivre qui se lisait dans son sourire et sa détermination bienveillante à œuvrer pour l’intérêt général.»

L’actuel maire de Meyrin, Laurent Tremblet, conclut: «Elle a été une femme engagée par ses convictions et ses actes toute sa carrière durant et Meyrin gardera un souvenir ému de sa personnalité.»

