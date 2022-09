Rentrée littéraire 2022 – Monica Sabolo, Alain Mabanckou, Anthony Doerr en bons élèves Attendus au tournant des prix littéraires, ces romanciers se révèlent de très bonne fréquentation. Cécile Lecoultre

Monica Sabolo romance ses secrets intimes

Monica Sabolo sera à Morges, au Livre sur les quais du 2 au 4 septembre 2022. DR

Monica Sabolo, 51 ans, trompe souvent les apparences. Elle qui crânait avec un «Tout cela n’a rien à voir avec moi» recentre son nombril une fois de plus. Tronque les souvenirs. Ou pas. Depuis ses débuts, cette ancienne journaliste chronique ses émois intimes, les convoque avec toujours plus de précision et d’audace.

Retour sur l’enfance blessée pour Monica Sabolo. DR

Adepte de l’écriture automatique qui jette en vrac sur la page les traumas d’enfance et les faits historiques, la voilà qui mixe sa vie d’enfant bourgeoise abusée et les attentats perpétrés par Action directe, le meurtre de George Besse en 1986. Défiant les secrets de son père, la narratrice, romancière en perdition, nargue la mémoire, ruse en écrivaine aguerrie avec les miroirs de son existence. Une stratégie qui claque.

Anthony Doerr défie la course du temps

Anthony Doerr, prodigieux conteur qui réussit à ne pas écraser le tempo d’un récit mené à travers cinq personnages, continents et époques différentes. DR

Anthony Doerr, 48 ans, le plus antique des écrivains américains vivants, lance un nouveau défi aux dieux de la littérature, après avoir été honoré du prix Pulitzer pour «Toute la lumière que nous ne pouvons voir». En cinq odes, l’intrépide brasse les époques et les clans, court de la Constantinople du 15e s. avec Anna la brodeuse orpheline, aux vaisseaux spatiaux du futur avec Konstance, croise les années 2020 avec Zeno fou de théâtre.

Partageant avec David Mitchell, Richard Powers ou George Saunders cette quête du récit humaniste qui veut tisser l’infini de détails microscopiques pour ravauder les âmes, le romancier de l’Idaho compose une gigantesque toile qui vibre et ramifie cinq destins.

Après le Pulitzer pour son précédent roman, Anthony Doerr conclut un nouveau tour de force. DR

Tout ici veut chanter la poésie éternelle d’Aristophane qui avec ses oiseaux, fuyait la bassesse du monde pour en inventer un autre. Dans ce vol au-dessus de drôles de coucous, plus que jamais règnent les lumières que nous ne pouvons voir qu’au filtre de l’imaginaire. D’une ambition folle, un roman qui offre une expérience rare en immergeant dans la course des siècles.

Mabanckou réveille les morts

Alain Mabanckou, Franco-Congolais, officie en tant que président au Livre sur les quais à Morges cette année. Une érudition folle, un charisme tonique… de quoi aller à sa rencontre, et pas seulement pour son dernier roman, le formidable «Commerce des allongés». DR

Alain Mabanckou, 56 ans, colosse de la littérature franco-africaine, est mis à l’honneur ce week-end au Livre sur les quais à Morges (2-4 septembre) et rarement, présidence aura-t-elle été aussi solaire. Son dernier livre convoque Pointe-Noire, des macchabées secoués par de lugubres démons malgré tous les Papa Bonheur du monde.

Une fable qui converse avec les morts et remet le coeur à l’ouvrage aux vivants. DR

Ainsi de Liwa qui raconte son court destin d’outre-tombe. La plus exquise poésie s’embourbe ici dans le fourbe terroir de l’humanité. Entre le prestigieux Cimetière des riches et le maudit Frère-Lachaise, les damnés conversent en saints ou mécréants, grelottent en attendant justice et s’aiment en enfer.

