Immobilier – MoneyPark veut agiter le courtage Le groupe, leader indépendant du marché du prêt hypothécaire suisse, entend simplifier les transactions pour les acheteurs et les vendeurs. Fabrice Breithaupt

Stéphan Mischler, directeur opérationnel de MoneyPark en Suisse romande: ««Nous soutenons que, depuis plusieurs années, il y a eu peu de nouveautés dans le secteur du courtage en termes de prestations pour les clients.»» DR

Le marché helvétique du courtage immobilier va devoir compter avec un nouvel acteur. MoneyPark, qui poursuit une croissance dynamique et qui se présente comme l’intermédiaire numéro un du marché national du prêt hypothécaire, annonce se développer sur ce créneau. Le groupe, issu de la fusion en 2017 entre le romand Defferrard & Lanz et l’alémanique MoneyPark (voir le graphique), ambitionne d’offrir plus de transparence aux aspirants ou actuels propriétaires. Les explications de Stéphan Mischler, directeur opérationnel de l’enseigne en Suisse romande.