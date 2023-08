Mondiaux d’athlétisme 2023 – La course aux médailles, c’est aussi la course aux millions Les grands rendez-vous, comme les présents Mondiaux ou les prochains Jeux olympiques, permettent aux stars de développer leur image de marque et d’augmenter leur valeur marchande. Cyrill Pasche

L’extravagant Noah Lyles est en passe de devenir la nouvelle icône de l’athlétisme mondial. L’Américain s’est emparé de la médaille d’or sur 100 m à Budapest. Getty Images

En 2018, le Jamaïcain Usain Bolt avait fait son entrée dans la liste des sportifs les mieux rémunérés de la planète. Même avec 31 millions de dollars de revenus record pour l’athlétisme – dont 30 provenaient de ses contrats de sponsoring –, le recordman du monde du 100 et 200 m n’occupait que le 45e rang du classement établi par la revue économique «Forbes».

En 2023, aucun athlète ne figure dans ce classement annuel de référence dominé par les stars du football ou des sports majeurs aux États-Unis, dont les revenus colossaux restent inatteignables pour les vedettes de la piste. Seule une poignée de vedettes peut espérer toucher quelques millions de dollars annuels.

«Se vendre»

Contrairement aux sports collectifs majeurs, où les pros bénéficient de contrats leur assurant un revenu régulier et lucratif, les athlètes doivent «se vendre» et diversifier leurs sources de revenus: primes de départ aux meetings (dites primes de promotion) réservées aux meilleurs d’entre eux, contrats de sponsoring et, poste le plus lucratif, entente avec l’un des équipementiers phares, généralement calquée sur les cycles olympiques de quatre ans.

Les «prize money» des meetings de Diamond League ou des compétitions majeures comme les présents Mondiaux à Budapest ne représentent qu’une petite part des sources de revenus. Les médailles des grands championnats ou JO valorisent avant tout le potentiel économique futur de l’athlète. À Budapest, l’or dans une discipline individuelle vaut tout de même 70’000 dollars, l’argent 35’000, le bronze 22’000. Tout record du monde fait l’objet d’une prime spéciale de 100’000 dollars. La majorité des engagés aux Mondiaux n’aura toutefois pas accès à ces récompenses.

Duplantis au sommet

Armand Duplantis, superstar du saut à la perche, est considéré comme l’athlète le mieux rémunéré de la planète. Le Suédois né aux États-Unis assure la majorité de sa fortune grâce à son équipementier et au sponsoring. Charismatique, élégant, multilingue, Duplantis incarne la réussite. Les marques de renom se l’arrachent, l’homme est multimillionnaire.

Son nom garantit la réussite d’une affiche: en Diamond League, les organisateurs doivent débourser au minimum 50’000 dollars pour s’offrir sa présence, tandis que la majorité des engagés touche moins de 10’000 dollars, voire rien du tout, pour s’aligner en meeting. Sur le circuit, à peine plus d’une trentaine d’athlètes peuvent monnayer leurs apparitions.

«Les stars cherchent à se démarquer et à développer leur image de marque, ce qui a un impact sur leur valeur marchande.» Lea Sprunger, ex-athlète et championne d’Europe sur 400 m haies en 2018

Les athlètes les plus spectaculaires et divertissants, mais aussi les plus «visibles» et «bruyants», sont les plus susceptibles de décrocher de gros contrats. «Les stars cherchent à se démarquer et à développer leur image de marque, ce qui a un impact sur leur valeur marchande», note l’ex-athlète Lea Sprunger, championne d’Europe du 400 m haies en 2018.

Les stars savent se vendre

Le roi et la reine du sprint, les Américains Noah Lyles (26 ans) et Sha’Carri Richardson (23 ans), sortent du lot grâce à leurs personnalités affirmées et leur look tape-à-l’œil. Richardson, qui alimente son image rebelle et effrontée, touchait jusqu’ici entre 15’000 et 20’000 dollars de primes de départ par apparition en Diamond League. La sprinteuse peut désormais exiger le double.

Sha’Carri Richardson est la nouvelle reine du sprint féminin. Getty Images

Idem pour Noah Lyles. Bien positionné pour réaliser le doublé 100-200 m à Budapest, un accomplissement qui n’a plus été réussi depuis Usain Bolt en 2015, ce sprinter d’exception, également artiste et rappeur, peut prétendre à devenir la nouvelle icône de l’athlétisme. Et voir son potentiel économique exploser.

Mujinga Kambundji, sprinteuse la plus rapide du pays depuis 2014, ainsi que le décathlonien et spécialiste de la longueur Simon Ehammer entrent dans une catégorie à part à l’échelle helvétique. La Bernoise est une personnalité reconnue et appréciée. D’une caisse maladie aux marques de montres et de voitures haut de gamme en passant par son équipementier Nike, ses contrats de sponsoring sont nombreux et diversifiés.

Au sommet de la pyramide, les Suisses vivent bien

À 31 ans, elle disposerait de revenus annuels à sept chiffres, selon diverses estimations, même si des montants précis ne sont pas communiqués: la confidentialité règne dans le monde de l’athlétisme. «L’argent fait partie du sport, mais ce n’est pas un sujet que j’aborde vraiment avec les autres athlètes, reconnaît-elle. L’athlétisme est devenu très attractif, même en Suisse. De plus en plus d’athlètes ont des sponsors. Il y a aussi beaucoup plus de visibilité. Le potentiel financier est là.»

Simon Ehammer fait partie des nouveaux bénéficiaires de cette exposition beaucoup plus marquée. L’Appenzellois de 23 ans est représenté par l’agence du champion de ski alpin Marco Odermatt. Un de ses soutiens est une marque de boisson énergisante omniprésente dans l’univers sportif. Son portefeuille de sponsors ne cesse de s’étoffer. «J’ai longtemps exercé une activité professionnelle en parallèle, jusqu’au moment où mes résultats ont attiré l’attention des sponsors. Le succès sportif et l’argent vont de pair, mais je n’ai jamais pratiqué l’athlétisme pour cette raison», assure-t-il.

