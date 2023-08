Mondiaux d’athlétisme 2023 – Audrey Werro, l’athlète prodige à l’épreuve du feu La Fribourgeoise de 19 ans est le plus grand espoir féminin suisse. La spécialiste du 800 m entre en lice mercredi matin à Budapest, où elle devra lutter face aux championnes aguerries. Cyrill Pasche - Budapest

Audrey Werro porte un regard serein sur un avenir qui s’annonce radieux. Ces Mondiaux de Budapest s’inscrivent comme un cap important sur son chemin. Yvain Genevay / Tamedia

Audrey Werro est promise à un avenir doré, mais le plus dur reste à faire pour la Fribourgeoise de 19 ans. La double championne d’Europe M20 (2023 et 2021) doit franchir un cap: au lieu de dominer des athlètes de son âge, elle va se frotter à des professionnelles endurcies et aguerries. Il s’agit désormais de se tailler une place au sein d’une élite impitoyable, là où la concurrence est d’autant plus féroce en demi-fond: le 800 m féminin est d’une densité exceptionnelle et ne pardonne pas le moindre faux-pas.

Le changement doit aussi se produire sur le plan mental. «Chez les élites, je ne peux pas toujours être première comme chez les jeunes. C’est une autre approche. Tout va plus vite. Il faut s’adapter», reconnaît Audrey Werro, néophyte aux Mondiaux de Budapest.

Cocon familial et environnement sain

Sa marge de progression est conséquente et son talent hors normes reconnu loin à la ronde: la Neue Zürcher Zeitung a récemment qualifié l’athlète de Courtepin de «talent du siècle». La Fribourgeoise ne se laisse pas pour autant distraire par les éloges et les flatteries. «Dans ma tête, je ne me dis pas que je suis exceptionnelle. Je fais juste ce qui me plaît: courir, c’est tout… À vrai dire, je ne me mets pas trop de pression, relativise-t-elle. Je ne sais pas encore jusqu’où je suis capable d’aller, mais je suis très patiente. Il y a de la marge vers le haut, c’est certain. Quelques secondes, probablement, j’imagine…»

«Dans ma tête, je ne me dis pas que je suis exceptionnelle. Je fais juste ce qui me plaît: courir, c’est tout… À vrai dire, je ne me mets pas trop de pression.» Audrey Werro, athlète d’exception pour l’athlétisme suisse

Toujours plus exposée, Audrey Werro doit jongler avec ses études gymnasiales et les exigences du haut niveau mondial. Mais son entourage veille: choyée et «protégée» par un couple bienveillant d’entraîneure (Christiane Berset-Nuoffer) et de manager (son époux, Julien Nuoffer), chaleureusement entourée par sa famille, elle n’est probablement pas encore tout à fait prête à quitter le «cocon familial» incarné par son club d’athlétisme de Belfaux, où elle est affiliée et continue de s’entraîner avec garçons et filles de sa tranche d’âge. «Ce groupe d’entraînement est bon pour elle à ce stade de sa carrière. Elle y a ses repères», souligne sa coach, Christiane Berset-Nuoffer, une enseignante projetée un peu malgré elle sous les projecteurs de l’athlétisme mondial.

Jouer des coudes

De nature introvertie, Audrey Werro devra malgré tout apprendre à jouer des coudes au milieu des championnes internationales de demi-fond, et ne pas se laisser intimider. «Elle débarque dans un monde professionnel qu’elle ne connaît pas encore. Elle doit apprendre à l’apprivoiser», explique Christiane Berset-Nuoffer.

Un premier contact qui avait été abrupt aux Européens de 2022. Trop de pression, de la fatigue probablement, et une claque. La Fribourgeoise avait calé sur 800 m à Munich. «C’était une mauvaise course, se souvient-elle. Je n’avais pas réussi à me placer, je n’avais pas été bonne. C’était ma «première» chez les élites. J’étais nerveuse. Il y avait trop de stress je suppose…»

«Elle débarque dans un monde professionnel qu’elle ne connaît pas encore. Elle doit apprendre à l’apprivoiser.» Christiane Berset-Nuoffer, coach d’Audrey Werro

Entre-temps, la gymnasienne s’est aguerrie en Diamond League, où elle a effectué ses grands débuts à Lausanne en juin. Elle a ensuite alimenté sa confiance juste avant les Mondiaux de Budapest: championne de Suisse à la fin du mois de juillet, championne d’Europe M20 en Israël il y a une dizaine de jours. Sa lecture tactique d’un 800 m s’est aussi améliorée, l’expérience et la roublardise faisant gentiment leur chemin. «Tout cela s’apprend avec l’accumulation des compétitions», explique Audrey Werro.

Le potentiel pour une finale

A Budapest – où la délégation helvétique aligne aussi les Romandes Lore Hoffmann et Rachel Pellaud sur 800 m –, sa capacité à performer sous le feu des projecteurs sera déterminante. Sortira-t-elle indemne des séries (mercredi, 10h05)? Peut-elle ensuite concurrencer les meilleures? «Elle a les chronos pour aller en demi-finale (record personnel de 1:59:53) et le potentiel pour aller en finale. Mais ce sont aussi ses premiers Mondiaux…», nuance Louis Heyer, entraîneur chef courses (demi-fond et fond) de la délégation suisse.

«Il faut qu’elle aille à la bataille sur la piste, il n’y a pas de tutoriels qui expliquent comment cela se passe», image Louis Heyer. «Parfois, rien ne garantit que ce que l’on a imaginé en termes de préparation et d’entraînements se traduise favorablement en compétition, reconnaît sa coach Christiane Berset-Nuoffer. Mais les résultats obtenus jusqu’ici rassurent et confirment qu’Audrey va dans la bonne direction.»

Budapest n’est pas qu’un «stage découverte» sur la route des JO de Paris, en 2024, prochain objectif majeur. Il s’agira pour l’athlète prodige d’adresser un premier message sur la scène internationale.

Joseph loin du podium, pas d’exploit pour Kambundji Sur les haies hautes, Jason Joseph, prétendant à une médaille, n’a pas fait illusion dans une finale où il s’est contenté du 7e rang (13’’28) pendant que l’Américain Grant Holloway (12’’96) se parait d’or. Le Bâlois, pourtant arrivé à Budapest en grande forme, peut nourrir bien des regrets. Plus tôt dans la soirée, un autre espoir de médaille helvétique s’est envolé prématurément. Gênée par une blessure à un pied qui a compliqué sa préparation, Mujinga Kambundji a été éliminée au stade des demi-finales du 100 m pour 4 centièmes. Le chrono de la Bernoise de 31 ans, pourtant son meilleur de la saison (11’’04), n’aura pas été suffisant face à une concurrence affûtée où sept des huit qualifiées sont passées sous la barre des 11 secondes. En finale, l’Américaine Sha’Carri Richardson (10’’65) s’est emparée de sa première couronne mondiale sur la ligne droite. Dans le camp suisse, la perchiste Angelica Moser s’est qualifiée pour la finale de mercredi (19h30). CPA

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international ainsi que l'athlétisme. Plus d'infos @c9pasche

