Dans un cynisme absolu et sur le cadavre d’une hypothétique respectabilité piétinée par des années de scandales et d’affaires de corruption, le comité exécutif de la FIFA a attribué il y a douze ans l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

Dans un opportunisme décomplexé par son effarante puissance financière, ce petit pays a tout fait pour obtenir cet honneur. Tout. On parle de «soft power» par le sport? Il n’y a là rien de «soft» et peu de sport.

À Doha, le 22e Mondial de l’histoire commence dimanche dans un climat délétère où toutes les suspicions bruissent autour d’une seule question: tout cela est-il bien raisonnable, moral?

Impossible d’occulter les circonstances, les indignations légitimes, l’hérésie climatique et, par-dessus tout, les drames humains des travailleurs immigrés qui ont construit toutes les infrastructures, sportives et autres. Ici la douleur, indélébile; là une compétition sportive, qui ne pourra pas s’en affranchir.

«Ne pas regarder les matches de ce Mondial si décrié ne changera rien, sinon à s’accommoder avec sa propre conscience.»

La mauvaise conscience, c’est cela: cet abîme entre le théâtre et ses coulisses, la réalité irréconciliable entre le moment promis, attendu, et ce qui l’a autorisé. Par ruissellement, un sentiment d’indécence. Par capillarité, une culpabilité.

Friedrich Nietzsche a raison: «Il est plus facile de s’arranger avec sa mauvaise conscience qu’avec sa mauvaise réputation». Mais la FIFA et le Qatar ignorant les deux, il reste cette Coupe du monde, plantée là, sujette à tous les opprobres. Et qui existera.

Ne pas regarder les matches de ce Mondial si décrié n’y changera rien, sinon à s’accommoder avec sa propre conscience, justement. Les observer, même sans arrière-pensée, ne signifiera pas pour autant cautionner. À Mondial sans morale, éthique sans vertu.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.