Washington sanctionne Mohammad Javad Zarif

Les Etats-Unis ont décidé d'imposer des sanctions au chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, accentuant encore leur campagne de «pression maximale» sur le régime iranien qu'ils accusent de déstabiliser le Moyen-Orient.

«Zarif est le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes», a déclaré un haut responsable de l'administration ayant requis l'anonymat.

Ces sanctions ne sont pas une surprise: en annonçant fin juin imposer des sanctions «dures» au Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le président Donald Trump avait prévenu que le ministre iranien des affaires étrangères subirait «bientôt» le même sort.

«Aucun effet»

Mohammad Javad Zarif a immédiatement répliqué que Washington tentait de réduire l'Iran au silence sur la scène internationale. «La raison invoquée par les Etats-Unis pour me sanctionner, c'est que je suis le principal porte-parole de l'Iran dans le monde», a-t-il tweeté. «La vérité fait si mal que ça?». Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que ces sanctions n'auraient «aucun effet» sur sa famille et lui. «Je n'ai aucune propriété ni aucun actif en dehors de l'Iran», a-t-il tweeté. «Merci de me considérer comme une telle menace.»

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.