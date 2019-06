Washington: marche des lesbiennes controversée

Une marche de lesbiennes voulait défendre vendredi à Washington les droits des homosexuelles après douze ans d'absence. Mais la manifestation a été secouée par une controverse liée à l'interdiction de symboles israéliens en soutien aux Palestiniens.

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville pour participer à cette «DC Dyke March» («Marche des gouines de Washington»). Officiellement, elles protestaient contre l'embourgeoisement de quartiers de la capitale américaine qui force les plus pauvres à partir.

Mais les organisatrices de l'évènement, né en 1993 avant de disparaître en 2007, avaient interdit le drapeau de la fierté juive - aux couleurs de l'arc-en-ciel et frappé de l'étoile de David - «trop ressemblant» au drapeau israélien considéré comme un «symbole nationaliste». Le drapeau d'Israël représente «un gouvernement colonialiste, beaucoup de violence contre les Palestiniens», a dit à l'AFP Yael Horowitz, l'une des organisatrices.

DC Dyke March would like to reaffirm our support of Jewish Dykes as well as respond to recent reports concerning our policy against Nationalist symbols. Please read Jewish Dyke March Organizers Rae and Yael’s words on the subject below: https://t.co/xvFArGizhW