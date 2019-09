Washington expulse deux diplomates cubains

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'expulsion de deux diplomates cubains auprès de l'ONU accusés «d'activités qui portent atteinte à la sécurité nationale américaine» alors que s'ouvre l'Assemblée générale de l'organisation mondiale.

«Nous avons demandé de quitter les Etats-Unis à deux membres de la mission de Cuba à l'ONU qui étaient engagés dans des activités qui portent atteinte à la sécurité nationale américaine», a déclaré sur Twitter la porte-parole du département d'Etat américain Morgan Ortagus.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.