Washington et Riyad sont pris au piège de l’équation iranienne

Riposter aux attaques menées samedi dernier contre deux des plus importants sites pétroliers d’Arabie saoudite (les usines de traitement de Khurais et d’Abqaïq) est un véritable casse-tête pour Washington. Si Mike Pompeo a été dépêché à Djedda ce mercredi «pour contrer l’agression iranienne dans la région», dixit un porte-parole du Département d’État américain, la marge de manœuvre des États-Unis paraît, en réalité, relativement restreinte. Avec le départ de John Bolton, la doxa américaine a changé. À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle de 2020, qu’il compte bien remporter, Donald Trump a rangé au placard les rengaines guerrières. Même s’il s’est fendu d’un tweet ce week-end pour dire que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés, il y a peu de chances pour que la Maison-Blanche opte pour une réaction militaire musclée contre l’Iran.

Un ton mesuré

Plus qu’aux options militaires, Donald Trump semble vouloir s’accrocher d’abord et avant tout à sa stratégie d’étranglement économique de l’Iran. «Je viens de charger le secrétaire du Trésor d’augmenter considérablement les sanctions imposées au pays iranien!» a-t-il tweeté ce mercredi lors d’un voyage en Californie. Il n’a pas précisé la nature des nouvelles mesures de rétorsion qui allaient être prises. Une chose est sûre, le président américain s’est montré moins catégorique que ses propres ministres ces derniers jours sur la responsabilité de l’Iran dans les attaques de samedi, même s’il en fait le principal suspect. Un ton mesuré auquel il n’avait guère habitué ses partenaires ces dernières années.

Ces dernières heures, le vice-président américain, Mike Pence, n’a eu de cesse de répéter le désir de Trump d’éviter une guerre meurtrière. «Nous évaluons toutes les preuves. Nous consultons nos alliés. Et le président déterminera le meilleur plan d’action dans les jours à venir», a-t-il déclaré avant que le secrétaire d’État américain ne s’envole pour une tournée diplomatique en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L’absence de représailles américaines après la destruction de l’un de ses drones par l’Iran atteste de la prudence qui prévaut aujourd’hui du côté de la Maison-Blanche. «Il n’y aura pas de guerre. Il n’y aura rien du tout. Il suffit de regarder comment réagissent les Bourses. Elles se seraient cassé la figure s’il y avait un risque réel d’escalade», commente Nabil Malek, un gestionnaire de fortune et romancier qui connaît bien la région.

Un scénario qui conduirait à l’escalade ne séduit personne, pas même les Israéliens. S’ils sont prêts militairement à faire face à une riposte des milices chiites en cas d’attaque de l’Iran, l’impasse politique dans laquelle ils se retrouvent en ce moment ne les encourage pas à peser en faveur d’un rapport de force militaire.

Se concentrer sur le Yémen

Lundi, le vice-amiral à la retraite John Miller, qui a dirigé le Commandement central de l’US Navy jusqu’en 2015, a estimé que la riposte devait se concentrer sur le Yémen puisque «les Houthis ont revendiqué l’attaque», même s’il ne fait aucun doute selon lui que l’Iran est derrière. «Nous pouvons y mener des raids aériens de manière plus productive que ce que les Saoudiens peuvent faire et […] rétablir le gouvernement légitime autorisé par l’ONU. Ce serait une défaite pour les Iraniens», a confié le militaire dans une interview accordée à «Foreign Policy».

Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève (Cermam), il est clair que le contexte ne se prête pas à une réaction de grande ampleur au-delà de ce périmètre. «L’Arabie saoudite seule n’a plus aucune marge de manœuvre. Cette attaque signe à nouveau l’échec de toute la stratégie du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS)», relève ce dernier. Riyad n’aura donc pas d’autre choix que de s’aligner sur l’option qui sera celle retenue par Washington, qui dispose encore de quelques leviers pour former une nouvelle coalition et protéger le détroit d’Ormuz. Au niveau international, le jeu s’annonce néanmoins compliqué. Si Riyad et Washington font valoir que cette attaque constitue une menace pour l’économie mondiale, les Européens rappellent que le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien a contribué à jeter de l’huile sur le feu.

«L’Iran veut montrer sa capacité de nuisance»

Vincent Eiffling est chercheur associé au CECRI (Université de Louvain) et au GRIP à Bruxelles. Il décrypte la stratégie du régime iranien.

Le président Hassan Rohani qualifie les attaques contre les sites pétroliers saoudiens d’avertissement et de leçon donnée à Riyad. Pourquoi ce ton belliqueux?

Il y a un consensus en Iran sur l’Arabie saoudite. L’Iran se perçoit comme la seule puissance naturelle du Moyen-Orient, depuis des millénaires. Un statut perdu lors de la révolution islamique et après la guerre Iran-Irak. Les Iraniens voient les Saoudiens comme des parvenus, qui prétendent occuper la place de première puissance régionale, avec l’appui des États-Unis. Le régime iranien veut qu’on reconnaisse à l’Iran ce statut de premier plan.

L’Iran multiplie les provocations à l’égard des États-Unis. Dans quel but?

Les Iraniens ont compris ce que Donald Trump est prêt à faire ou à ne pas faire. Lorsqu’il menace d’utiliser la force armée, en Syrie ou en Corée du Nord par exemple, ils ont vu qu’il n’était pas crédible. Il ne veut pas engager les États-Unis dans un nouveau conflit, surtout à l’approche de l’élection présidentielle. L’Iran veut montrer sa capacité de nuisance et humilier Donald Trump, en prouvant que sa stratégie de pression maximale sur le régime iranien est un échec. L’objectif est de le pousser à revenir dans l’accord nucléaire iranien et à abandonner certaines sanctions contre l’Iran.

C’est l’inverse qui se produit. Donald Trump annonce un durcissement des sanctions contre l’Iran.

C’est une mesure assez symbolique. De nombreux dirigeants iraniens et presque tous les secteurs de l’économie iranienne sont déjà visés par les sanctions, même les biens de première nécessité le sont.

Le risque d’escalade militaire existe, en cas de nouvelle provocation. Le régime iranien est-il prêt à courir ce risque?

Jusqu’ici, les Iraniens ont toujours été prudents. Les attaques qu’on leur attribue n’ont pas causé de pertes humaines. D’éventuelles frappes militaires américaines seraient probablement limitées et viseraient des cibles secondaires. Elles pourraient même être bénéfiques pour le régime iranien, qui pourrait prendre le peuple à témoin: «On vous l’avait bien dit: les États-Unis ne sont pas fiables. Ils se retirent de l’accord nucléaire, ils nous sanctionnent et en plus ils nous frappent!»

Pourquoi le régime refuse-t-il une rencontre entre Donald Trump et le président iranien Hassan Rohani?

Pour les Iraniens, on ne négocie pas avec un fusil sur la tempe, si l’on n’est pas certain d’obtenir des concessions. Ils refusent d’offrir ce cadeau à Donald Trump, qui utiliserait les images de cette rencontre à des fins électorales. Ils estiment aussi qu’il n’y a rien à négocier puisqu’il y a déjà un accord sur le nucléaire iranien. L’Iran exige le retour des États-Unis dans cet accord.

Malika Nedir