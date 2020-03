Warren abandonne la course à la Maison Blanche

La sénatrice Elizabeth Warren a décidé d'abandonner la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine et en informera son équipe de campagne jeudi, ont annoncé plusieurs médias américains.

A 70 ans, la progressiste avait grimpé jusqu'au sommet des sondages à l'automne avant de retomber. Elle n'a pas remporté une seule de la vingtaine de primaires démocrates organisées à ce jour, essuyant des défaites particulièrement humiliantes dans l'Etat du Massachusetts qu'elle représente au Sénat et dans celui où elle a grandi, l'Oklahoma. Elizabeth Warren devrait s'exprimer devant chez elle à Cambridge, dans le Massachusetts, plus tard jeudi, selon CNN.

Elle était la dernière femme figurant parmi les candidats favoris dans les primaires démocrates, dans une course qui avait pourtant débuté avec une diversité record chez les candidats.

