Violents heurts autour du Parlement

La tension monte d'un cran ce samedi à Hong Kong entre les manifestants prodémocratie et la police.

La police a tiré samedi des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation violente près du Parlement de Hong Kong, alors que des dizaines de milliers de personnes ont bravé un déluge et les interdictions pour envahir à nouveau plusieurs quartiers de l'ex-colonie britannique.

La police avait justifié le fait de ne pas autoriser une nouvelle manifestation monstre samedi en raison de risques de violences et en rappelant les échauffourées de dimanche dernier, parmi les plus graves depuis le début de la contestation en juin.

clashes between protesters and police continue in admiralty/wanchai. #hongkongprotests Tear Gas, Blue Dye Fired as Marchers Defy Ban: #HongKong Update https://t.co/3PaerL92KR @bpolitics pic.twitter.com/goD00RgpfK

Mais dès le début d'après-midi, des foules de manifestants vêtus de noir - la couleur emblématique du mouvement- se sont répandues dans les rues de plusieurs quartiers au coeur de la région semi-autonome.

«Reprendre Hong Kong, la révolution de notre temps», scandaient-ils.

La tension est montée en fin d'après-midi, quand un petit groupe de radicaux a commencé à jeter des pierres contre des policiers disposés autour du complexe abritant le Conseil législatif, le «Parlement» local, et le siège de l'exécutif hongkongais.

Près de chez Carrie Lam

La police a tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de les disperser, tandis que les protestataires ont enfoncé les barrières de protection, et jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

Le LegCo avait été envahi et mis à sac le 1er juillet, jour du 22e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique.

RT cnni: Protests in Hong Kong have escalated, with tear gas fired at demonstrators and petrol bombs thrown at police headquarters. It's the 13th consecutive weekend of demonstrations in the city -- live updates: https://t.co/KgDJjXkrbE pic.twitter.com/hs5hUDonj2