Vingt-deux villageois tués en zone anglophone

Des hommes armés ont tué vendredi 22 villageois, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du Cameroun, a annoncé dimanche l'ONU à l'AFP, l'opposition accusant le gouvernement et l'armée d'être responsables.

«Il y a un total d'au moins 22 morts, parmi eux 14 enfants, dont 11 filles et neuf âgés de moins de 5 ans, une mère enceinte et deux femmes qui portaient leurs bébés», a déclaré par téléphone à l'AFP James Nunan, le chef du Bureau de la coordination des Affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, les deux provinces anglophones ravagées depuis trois ans par les combats entre l'armée et des rebelles séparatistes.

Le drame s'est déroulé vendredi aux environs de 14H00 dans le village de Ntumbo, a précisé James Nunan, dont l'équipe a recueilli «de nombreux témoignages» permettant d'établir ce bilan.

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, l'un des deux principaux partis de l'opposition, a «condamné le massacre» de femmes et d'enfants, dans un communiqué. «Le régime dictatorial» et «le chef suprême des forces de sécurité et de défense sont les premiers responsables de ces crimes», poursuit le parti.

Sur sa page Facebook, l'avocat Agbor Mballa, un des leaders de la contestation anglophone et chef d'une ONG de défense des droits de l'homme, a condamné «l'horrible meurtre» de «femmes et d'enfants (...) par les forces de défense de l'Etat». (afp/nxp)