[Vidéo] Comprendre la crise au Cachemire en 3 minutes

ABO+ Par Emmanuel Derville, New Delhi

Inde La décision prise par l’Inde dans ce territoire contesté pourrait avoir des répercussions jusqu’en Afghanistan. Analyse. Plus...

Cachemire Le ton monte entre le Pakistan et l'Inde après la décision de New Dehli de révoquer l'autonomie du Cachemire indien. Le commerce bilatéral est en outre suspendu. Plus...