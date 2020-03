La vague du virus submerge Paris

Inéluctablement, la vague du coronavirus progresse en France. Après avoir submergé le Grand Est, elle touche maintenant le Nord et plus encore la région parisienne. Les hôpitaux y disposent encore de réserves de capacités, mais la progression des cas graves est très rapide.

«Sur les huit derniers jours, on est passé de 350 patients en réanimation à 1293 en Île-de-France», relevait vendredi matin le professeur Bruno Riou, qui dirige la cellule de crise des hôpitaux de Paris. «La mobilisation est exceptionnelle, mais elle risque de ne pas suffire.» Pour l’ensemble des hôpitaux de la région, 1500 lits en réanimation sont dédiés aux malades affectés du Covid-19, et «plusieurs centaines» devraient encore être créés.

Malgré cela, le professeur Riou s’attend à un week-end difficile. Sur les ondes de Radio France, il n’hésitait pas à lancer un appel à des transferts de patients vers des régions moins touchées: «La priorité pour l’instant a été l’est de la France, mais cette priorité va très vite être celle de l’Île-de-France. Il faut qu’on commence à l’envisager.»

Les transferts de patients devraient donc continuer, organisés par hélicoptère (vers la Suisse ou l’Allemagne), avions militaires (vers Marseille, Toulon, Bordeaux) et même trains sanitaires. Jeudi, un TGV a permis d’évacuer vingt patients de Strasbourg en direction d’Angers et de Nantes. On n’avait plus vu de trains sanitaires en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi matin, le premier ministre Édouard Philippe a d’ailleurs jugé bon d’avertir la population: «La situation va être difficile pendant les jours qui viennent et je veux l’indiquer clairement.»

La situation est d’autant plus difficile que les autorités ont reconnu ne pas avoir de visibilité sur ce qui se passe dans les établissements de retraite, les Ehpad. Seuls les décès en milieu hospitalier sont recensés dans les statistiques du coronavirus, or, que ce soit dans les Vosges, en Haute-Savoie, en Haute-Marne ou dans le Doubs, plusieurs établissements ont signalé des vagues importantes de décès entre leurs murs. À Paris, un Ehpad privé qui accueille 510 résidents compte déjà 84 pensionnaires testés positifs au coronavirus et 16 décédés.

Dans le Bas-Rhin, au nord de l’Alsace, le Dr Karim Aouragh, chargé de la coordination des besoins des Ehpad de la région, livre un témoignage peu rassurant à Franceinfo: «D’un point de vue matériel, on n’a pas du tout assez de masques, de blouses ou de charlottes. Et en termes de personnel, il n’y a même pas d’infirmières de nuit dans la plupart des Ehpad.» Spécialisé en soins palliatifs, il s’inquiète des conditions qui seront offertes aux patients si leur état de santé est jugé trop dégradé pour justifier une hospitalisation: «Hormis mettre de l’oxygène, qu’il n’y a d’ailleurs pas dans tous les Ehpad, on ne pourra rien. On va avoir des gens qui vont mourir seuls et probablement d’asphyxie.»

Là comme ailleurs, tout dépendra de la courbe de l’épidémie. Yannick Gottwalles, chef des Urgences de l’hôpital de Colmar, une des premières régions touchées par la vague, a les yeux rivés dessus: «Les modèles prédisaient un pic entre le 24 et le 28 mars, mais je crains de plus en plus qu’ils soient faux et que ça va encore continuer…»