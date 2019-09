Ursula von der Leyen dévoile sa «dream team»

«Des résultats, des résultats, des résultats: c’est ce que les jeunes attendent», a expliqué mardi la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dévoilait les noms et les attributions des 26 membres de son équipe. Elle parlait de la lutte contre le réchauffement de la planète. «Je veux faire de l’Europe le premier continent neutre au plan climatique», a-t-elle martelé.

C’est l’actuel vice-président de la Commission, ex-tête de liste socialiste aux élections de mai, Frans Timmermans, qui sera en charge de présenter «sous cent jours» un «Green Deal». Pour réaliser cette opération «verdissement» de toutes les politiques, agriculture, santé, transports, énergie, notamment, il aura autorité sur ses petits camarades «sectoriels».

Soigner le lien avec Rome

Car l’ancienne ministre de la Défense allemande a également confié le poste de vice-président exécutif à deux autres poids lourds. D’abord la «tsarine de la concurrence», Margrethe Vestager, qui conserve son portefeuille mais sera aussi en charge de la politique industrielle. Ensuite un autre sortant, Valdis Dombrovskis. Promis à l’énergie, il aura la main sur les questions économiques, de la gouvernance de la zone euro à la régulation financière en passant par le social.

Le tandem entre le très orthodoxe et libéral ancien premier ministre letton et un socialiste est reconduit: l’Italien Paolo Gentiloni, désigné par la toute nouvelle coalition entre le Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate à Rome, succédera au Français Pierre Moscovici.

Confier le portefeuille de l’euro au représentant du pays le plus mal en point de la zone est audacieux mais pas innocent. C’est «énorme!» s’est exclamé un autre ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, après l’annonce. Le but: éviter que le torchon ne brûle avec Rome, car les marchés n’ont cessé d’envoyer le signal, ces derniers mois, qu’une rupture du dialogue ferait courir un risque létal sur l’union monétaire. À présent, Bruxelles dispose d’une ligne directe avec Rome, qui sera bien utile au moment de l’examen des projets de budget 2020, en octobre. Reste à convaincre les pays partisans de la rigueur budgétaire, Allemagne et Pays-Bas en tête, de faire les réformes nécessaires de la zone euro qu’ils bloquent depuis 2015. Probablement la tâche la plus ardue des cinq prochaines années.

Un Irlandais au front du Brexit

Enfin, il était difficile à celle qui succédera à Jean-Claude Juncker le 1er novembre, jour prévu à ce stade de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, de faire abstraction du chaos de cette négociation depuis le premier vote, négatif, de la Chambre des Communes sur l’accord de retrait pour un Brexit «ordonné», en janvier 2019. L’Irlandais Phil Hogan, commissaire sortant à l’agriculture, sera chargé de négocier avec le Royaume-Uni l’accord de libre-échange censé amortir le choc du divorce, qu’il soit «dur» ou «ordonné». Mais Ursula von Leyen a déjà dit mardi qu’elle n’excluait pas de «prolonger» le mandat de l’actuel négociateur de l’accord de sortie, Michel Barnier, au cas où la date du Brexit était à nouveau repoussée…

Les 26 commissaires doivent maintenant passer des auditions au Parlement fin septembre, avant l’intronisation de l’équipe au complet.