Une vague de colère déferle sur l’Amérique du Sud

Mais enfin, que se passe-t-il donc en Amérique du Sud? L’un après l’autre, les pays du continent sombrent dans des crises politiques majeures, parfois même avec des violences meurtrières. Les Boliviens se déchirent depuis dimanche autour de la réélection du président Evo Morales dès le premier tour. Les Chiliens, excédés par les inégalités, laissent éclater leur colère depuis vendredi, après une hausse du prix du métro. Début octobre, la contestation faisait rage en Équateur, les manifestants exigeant que l’essence reste subventionnée. Au Pérou s’affrontent le président et le Congrès: le premier a dissous le second… et le second a suspendu le premier!

Ajoutons encore le Venezuela, qui, depuis le 23 janvier, a deux présidents: le chaviste Nicolas Maduro, qui est en fonction, et l’opposant Juan Guaidó, que soutient le parlement. Le Brésil, lui, est gouverné depuis le 1er janvier par le militaire populiste Jair Bolsonaro, les électeurs ayant rejeté les classes politiques traditionnelles corrompues. Enfin, dimanche, les Argentins vont probablement «dégager» le président Mauricio Macri et ses plans d’austérité censés éviter au pays un nouveau défaut de paiement.

États de dépendance

Cette épidémie de crises peut paraître paradoxale sur un continent qui a réussi à se débarrasser de ses dictatures militaires et qui vient de vivre, globalement, une ère de relative stabilité démocratique et de croissance économique. Au Chili et en Bolivie, par exemple, les taux de pauvreté ont reculé de manière spectaculaire et des classes moyennes ont refait leur apparition. L’ennui, c’est que le modèle de développement en Amérique du Sud repose largement sur l’exportation de ressources naturelles, de matières premières et de produits agricoles. Soja, viande, minerais, hydrocarbures, dont raffolent notamment les acheteurs chinois. Autant de commodités dont le prix varie en fonction des cours du marché international, note par exemple Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS. Bref, à chaque fois que s’effondrent les cours internationaux, les économies sud-américaines marquent le pas.

L’exemple le plus caricatural, c’est bien sûr le Venezuela, frappé de plein fouet par la chute du cours du pétrole en 2014, alors que les hydrocarbures représentent 90% de ses exportations! Un coup dur pour une économie déjà en difficulté, souligne Jorge Castañeda, professeur à l’Université de New York et ancien chef de la diplomatie mexicaine. À l’autre extrémité du continent, l’Argentine a vu le cours du soja, sa principale exportation, tomber à la moitié de la valeur atteinte lors du boom de 2012, relève le spécialiste latino-américain.

Inégalités criantes

«Mais à lui seul, le facteur économique n’explique pas tout», précise à Genève le professeur Marc Hufty de l’IHEID. «L’Amérique du Sud a toujours connu des vagues: le temps des indépendances, l’heure des droites conservatrices, les populismes, les dictatures néolibérales, le retour à la démocratie, l’arrivée des gauches au pouvoir…» Il y a un effet d’entraînement, même si les crises et les contextes nationaux sont à chaque fois différents.

Surtout, «ces dictatures militaires (ndlr: anticommunistes) ont remis en cause la légitimité de l’État, jugé dépensier, et réduisent la pertinence des partis», poursuit le chercheur. «Partout, on a vu un affaiblissement des institutions, de la Cour suprême, du respect de la Constitution… L’Amérique du Sud ne s’en est pas remise. À droite comme à gauche, on a vu surgir des leaders charismatiques qui plient les institutions à leurs besoins: Menem en Argentine, Fujimori au Pérou, Chavez puis Maduro au Venezuela, Morales en Bolivie, la liste est longue!» En somme, il n’y a plus de vrais relais entre le pouvoir et le peuple.

Ce n’est pas tout. L’Amérique du Sud est aussi le continent où les inégalités sont les plus criantes, avec le Chili pour champion. Or, les nouvelles classes moyennes se savent en danger dès que la croissance ralentit, note Marc Hufty. «Sorties de la pauvreté, elles ont aperçu un avenir radieux. À présent, imaginez leur frustration!» Résumons: économies vulnérables, institutions affaiblies, partis politiques discrédités, inégalités criantes. Sans même parler des scandales de corruption. Le cocktail, évidemment, est détonnant.