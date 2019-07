Une tornade frappe la Chine, plusieurs morts

Une tornade a fait six morts et près de 200 blessés après son passage dans une ville du nord-est de la Chine, ont indiqué jeudi les autorités locales. Plus de 190 personnes ont été blessées et 43 d'entre elles ont été hospitalisées, a annoncé le Bureau de la sécurité publique de la ville sur le réseau social Weibo.

A tornado in northeast China has reportedly killed six people and injured at least 190. https://t.co/IWsCJ57j49 pic.twitter.com/F6HovboTwH — ABC News (@ABC) July 4, 2019

Des vents extrêmement violents ont frappé mercredi après-midi Kaiyuan, dans la province du Liaoning, mettant à terre des arbres et des poteaux électriques, brisant des fenêtres d'immeubles et abattant des murs en brique.

Horrifying: close up of a #tornado in Kaiyuan City in China's Liaoning Province that reportedly killed at least 6 and injured at least 190 Wednesday evening.

Video via @zuoshixie pic.twitter.com/EpNVZaKAWA — Mike Seidel (@mikeseidel) July 3, 2019

(afp/nxp)