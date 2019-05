Une nouvelle tornade fait un mort et de gros dégâts

Une personne est morte après le passage de tornades dans l'Etat américain de l'Ohio, où les habitants, dont beaucoup étaient privés d'électricité, inspectaient les dégâts mardi. La victime est un homme âgé de 81 ans, qui est mort «pendant la tempête après qu'un véhicule s'est écrasé contre son domicile», a déclaré à la presse le maire de la ville de Celina, Jeffrey Hazel.

Plusieurs personnes ont également été blessées.

This drone video shows the path of destruction left behind in Ohio after a suspected tornado touched down Monday night in the city of Celina. https://t.co/VzjLmlilmd pic.twitter.com/GSLZOdngsn

«Les dégâts sont importants»

De nombreuses maisons ont été détruites ou endommagées à travers l'Ohio et des arbres déracinés. Certaines parties de cet Etat situé dans le centre des Etats-Unis sont aussi menacées de crues, a indiqué le service météorologique national.

«Les dégâts sont importants et de nombreux citoyens sont toujours privés des services de base», a dit devant les journalistes la maire de Dayton, Nan Whaley. «S'il vous plaît, continuez à garder un oeil sur vos voisins, surtout les personnes âgées».

«Deux installations de traitement d'eau et des stations de pompage sont privées d'électricité. Les premiers secours conduisent des opérations de sauvetage et de nettoyage», a indiqué la ville de Dayton.

Les secouristes ont fermé les conduites de gaz et cherchaient les habitants prisonniers de décombres selon les autorités locales.

Le président Donald Trump a annoncé via Twitter qu'il avait débloqué des fonds fédéraux.

