Une manifestation du Ku Klux Kan tourne au ridicule

Un rassemblement de neuf militants liés au mouvement suprémaciste blanc Ku Klux Klan à Dayton, dans le nord-est des Etats-Unis, a suscité samedi l'afflux de centaines de contre-manifestants qui ont couvert leurs discours en faisant du bruit, ont annoncé les autorités et les médias locaux.

L'événement s'est terminé pacifiquement, personne n'a été blessé ni arrêté, a déclaré la municipalité de Dayton (Ohio) dans un communiqué publié sur Facebook.

Les neuf militants, membres d'un groupe qui s'intitule Honorable Sacred Knights (les Honorables chevaliers sacrés), se sont présentés sur une place de Dayton pour un rassemblement pour lequel ils avaient obtenu l'autorisation de la municipalité. Ils se sont trouvés en présence de 500 à 600 contre-manifestants, selon des responsables municipaux.

Panorama of the anti-KKK protesters and the ten members of the KKK that actually showed up, side by side. pic.twitter.com/qprKpoAk9f