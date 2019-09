Une centaine de moutons emportés par une rivière

Une rivière en crue dans le centre de la Norvège a emporté une centaine de moutons, a annoncé lundi la police norvégienne.

Quelque 25 maisons et une maison de retraite ont aussi été isolées par la montée des eaux dans la région, a rapporté la radio publique NRK. Aucune victime humaine n'a jusqu'à présent été signalée.

«Les pompiers et la police tentent actuellement de sauver des moutons coincés entre l'eau et la terre ferme», a indiqué la police régionale de Møre et Romsdal sur Twitter.

«Il a été signalé à ce stade que plus de 100 moutons ont été emportés par les eaux» de la rivière Surna, a-t-elle ajouté.

Les éleveurs ont exprimé leur désarroi. «Il y a beaucoup de moutons qui flottent inanimés sur la rivière», a déclaré Harald Kragnes, qui pense avoir lui-même perdu une cinquantaine de bêtes, au journal Verdens Gang (VG).

Ces incidents font suite à de fortes précipitations sur la côte ouest de la Norvège au cours du weekend. (afp/nxp)