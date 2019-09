Une cargaison d'animaux vivants fait scandale

Les défenseurs des animaux en Afrique du Sud se sont insurgés contre le transport en bateau de plus de 60'000 têtes de bétail vivantes à destination d'un abattoir au Koweït dans des conditions à leurs yeux de «souffrances inutiles et cruelles».

Une inspection du navire Al Shuweikh, qui doit transporter 60'000 chèvres, moutons et vaches, a révélé qu'il était «inadapté» pour les animaux vivants, a affirmé la société de protection des animaux NSPCA qui s'est rendue à bord.

Le navire, battant pavillon koweïtien, se trouve actuellement à quai dans le port sud-africain d'East London (sud-est).

Les animaux «seront tellement serrés comme des sardines qu'ils ne pourront pas s'allonger ou se reposer» pendant les trois semaines du voyage avant d'être abattus selon le rite halal, s'est indignée une porte-parole de l'organisation, Meg Wilson, interrogée par l'AFP.

«Exigences strictes»

Pendant ce voyage, le bétail sera aussi exposé à des maladies et de fortes chaleurs et vivra dans ses propres excréments, selon la NSPCA, qui juge «totalement inacceptable l'exportation d'animaux vivants par mer dans le but d'être abattus».

L'organisation a également procédé à deux inspections auprès d'une ferme sud-africaine où sont actuellement élevés, selon la NSPCA, des moutons destinés à la cargaison.

«Les moutons se battaient pour la nourriture, ils n'avaient pas d'abri (...) certains animaux semblaient mal nourris (...) certains étaient aveugles, boitaient et étaient couverts d'hématomes», selon Meg Wilson.

Les autorités de la province du Cap-Oriental, où se situe East London, se sont défendues en affirmant ne pas être au courant qu'un navire transportant des animaux vivants devait partir prochainement pour le Koweït.

Elles ont toutefois rappelé que les bateaux devaient respecter des «exigences strictes» en matière de bien-être des animaux.

«Tous les animaux quittent nos côtes avec un certificat d'exportation délivré par le ministère (provincial) de la Réforme agraire. On regarde minutieusement le bien-être des animaux», a assuré à l'AFP un porte-parole du ministère, Ayongezwa Lungisa.

Selon la NSPCA, le Al Shuweikh compte effectuer des liaisons tous les deux mois entre l'Afrique du Sud et le Koweït.

Plus de 77'000 personnes ont signé une pétition de l'association contre l'exportation d'animaux vivants depuis l'Afrique du Sud. (afp/nxp)