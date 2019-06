Un violent séisme frappe l'Indonésie

L'est de l'Indonésie a été frappé lundi par un violent séisme de magnitude 7,3, a annoncé l'institut de géophysique américain USGS sans émettre d'alerte au tsunami.

Le tremblement de terre s'est produit à 208 kilomètres de profondeur au sud de l'île d'Ambon à 11H53 heure locale (04H53 en Suisse), selon cette source.

MORE: No tsunami potential from 7.2 magnitude quake in Banda Sea off Indonesia - Indonesian geophysics agency pic.twitter.com/SJK0NbDRCl