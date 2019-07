Un studio d'animation incendié: 24 morts

Le bilan d'un incendie d'origine présumée criminelle au Japon s'élève à au moins 24 morts, après la découverte de personnes supplémentaires sans vie dans l'immeuble d'un studio d'animation ravagé par les flammes à Kyoto, selon les secours.

«Nous avons trouvé une personne supplémentaire en arrêt cardiaque au deuxième étage et une dizaine d'autres dans le même état sur les escaliers entre le 2e et le toit-terrasse», a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers de cette ville de l'ouest du Japon.

Outre 35 blessés, le décès de 13 autres personnes avait déjà été constaté auparavant et plusieurs salariés de la société Kyoto Animation manquent encore à l'appel. Environ 70 personnes étaient au travail dans ce bâtiment au moment où l'incendie s'est déclaré, précise l'agence dpa.

Origine criminelle fortement soupçonnée

Le feu s'est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale (3h30) dans un immeuble de la compagnie Kyoto Animation, qui produit des séries d'animation télévisées à succès. Il était quasiment éteint trois heures plus tard, même si de la fumée blanche continuait de sortir de quelques fenêtres du bâtiment, selon des images de télévision.

La police soupçonne une origine criminelle. «Un homme a versé un liquide inflammable (de l'essence, selon les médias) et a mis le feu», a indiqué un porte-parole de la préfecture de police de Kyoto. D'après des informations de presse, l'incendiaire présumé est un quadragénaire qui a lui aussi été blessé, et est hospitalisé sous surveillance policière.

«Il a dit 'vous allez mourir'», selon un témoignage recueilli par la chaîne publique NHK. «Des témoins ont déclaré avoir entendu des détonations au premier étage de Kyoto Animation et avoir vu de la fumée», selon les pompiers. «J'ai entendu deux fortes explosions», a déclaré un homme à NHK.

