Un séisme de magnitude 5,9 à Taïwan fait un mort

Une femme a péri jeudi dans un séisme de magnitude 5,9 à Taïwan, selon les autorités. Quelque 10'000 foyers ont été privés d'électricité.

Le tremblement de terre s'est produit à 05h28 (23h28 en Suisse) à une profondeur de 10 kilomètres dans le comté de Yilan, dans le nord-est du pays. Sa magnitude a été mesurée à 5,9 par l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Selon les autorités, le séisme a été ressenti dans toute l'île. Les gratte-ciels de Taipei ont oscillé, tirant les habitants de leur sommeil, et le transport ferroviaire a été en partie suspendu dans le comté de Yilan.

