Un raid aérien fait 42 morts en Libye

Migrants Quelque 164 migrants sont désormais en attente d'un port pour débarquer du navire Open Arms qui a secouru dans la nuit 69 personnes au large de la Libye. Plus...

Libye Les combats se poursuivent en Libye pour prendre la capitale. Tripoli dit avoir repoussé une offensive des forces de Khalifa Haftar. Plus...

Libye Le gouvernement libyen a demandé des explications «urgentes» à Paris sur les missiles français découverts dans un QG du maréchal Haftar. Plus...

Afrique Le maréchal Haftar accuse la Turquie de soutenir ses rivaux et a demandé d'attaquer les navires et intérêts turcs en Libye. Plus...