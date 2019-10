Un pont s'effondre: six disparus

Des sauveteurs tentaient mardi de retrouver six personnes qui pourraient être prises au piège après l'effondrement d'un pont dans le nord-ouest de Taïwan.

Des images de vidéo-surveillance ont filmé ce pont de 140 mètres de long situé à Nanfangao, sur la côte est de Taïwan, en train de s'effondrer notamment sur des bateaux de pêche amarrés au-dessous alors qu'un camion-citerne chute.

