Le djihadisme contamine le Burkina Faso

Après le Mali, le Burkina Faso. Loin des projecteurs, ce pays d’Afrique de l’Ouest sombre dans l’enfer djihadiste. Le nord se vide sous les attaques terroristes quasi quotidiennes perpétrées par des groupes islamistes qui ont traversé la frontière pour déstabiliser une société réputée tolérante. Depuis le début de l’année, au moins 2024 écoles ont dû fermer, de même que 200 églises et 60 centres de santé, près de 500 000 personnes ont déjà pris la fuite. Et ça continue. «Si la communauté internationale n’intervient pas immédiatement, on risque une crise majeure qui peut déborder dans toute la région: Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire», s’alarme Illia Djadi, ancien journaliste à la BBC et expert de l’ONG chrétienne Portes ouvertes.

Menace de l’«effet domino»

«Ces djihadistes venus du Mali sont des combattants burkinabés qui reviennent au pays avec la volonté d’y importer leur guerre», expliquait-il récemment à Genève, où il était venu relayer l’appel au secours lancé par les Églises burkinabées. «Ce sont des islamistes rigoristes qui attaquent quiconque résiste à leur idéologie radicale: d’abord les forces de l’ordre, puis les enseignants (sommés de remplacer le français par l’arabe et d’abandonner l’histoire et la géographie au profit de l’apprentissage du Coran), mais aussi les chrétiens évidemment et enfin les musulmans ouverts et tolérants. Des mosquées ont été ciblées. En somme, c’est comme le groupe Boko Haram qui sévit au Nigeria!»

«L’armée du Burkina Faso ne peut pas faire face. Sans intervention internationale, on ne pourra stopper l’effet domino qui menace tout le continent. Car au départ, rappelez-vous, c’est l’effondrement de la Libye, la chute de Kadhafi en 2011, qui a offert aux groupes terroristes à la fois un refuge et un supermarché d’armements. Un trafic qui a alimenté tous les conflits au Sahara et au Sahel, dont la Centrafrique, le Tchad, le Soudan… et bien sûr le Nord-Mali. Ni les Casques bleus de l’ONU ni la force française Barkhane ne sont venus à bout de ces rébellions, ils n’ont fait que les repousser, déplaçant le problème. Les djihadistes se sont d’abord réfugiés en Libye, mais maintenant les combats ont repris au Mali et depuis le début de l’année les attaques se multiplient au Burkina Faso voisin.»

Pacte tacite révolu

Cet État, ajoute Illia Djadi, est vulnérable face aux djihadistes depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014. «Avant, il y avait une sorte de pacte tacite de non-agression entre lui et ces katibas terroristes. Son départ du pouvoir a créé un vide sécuritaire, d’autant plus aigu que la garde présidentielle a été démantelée.»

«Le Burkina Faso, c’est environ 60% de musulmans, 20% de chrétiens et autant d’animistes. Tous ces gens vivaient en bonne intelligence, sans conflit communautaire, s’émerveille-t-il. Depuis l’indépendance, il n’y a eu qu’une seule fois un président musulman, alors que l’électorat est en majorité islamique!» Jusqu’à quand?