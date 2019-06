Un film sur la mort du petit Aylan fait polémique

Des membres de la famille d'Aylan Kurdi, dont la photo du corps sans vie de ce petit garçon syrien est devenue le symbole tragique de la crise migratoire en Europe en 2015, ont jugé «inacceptable» qu'un film soit tourné sans leur accord.

NEW: Omer Sarikaya, the director of a film about the death of Syrian refugee Alan Kurdi, says he didn't ask Kurdi's family for permission to make the movie because he says it's about refugees in general, not just Alan. His movie is entitled "Aylan Baby." @cbcnewsbc @CBCAlerts pic.twitter.com/1kAkYQ86xS