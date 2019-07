«Un cours de divorce? Voilà un outil indispensable!»

«Le Danemark impose un cours de divorce? Quelle belle avancée!» s’enthousiasme Philippe Lechenne, qui dirigea à Genève durant dix-sept ans l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF) et l’Institut d’études du couple et de la famille. «La démarche danoise me semble intéressante parce qu’elle est à la fois apaisante sur le plan émotionnel, affectif, et confrontante sur les responsabilités à considérer vis-à-vis des enfants», analyse ce spécialiste qui œuvra également dans l’éducation spécialisée.

Tout d’abord, ce cours de divorce obligatoire «permet à la personne de sentir qu’elle n’est pas la seule à passer par là. Elle peut aborder tous les points du cours en se disant que c’est l’ordinaire des couples en séparation. Le fait de société est considéré avec sérieux, certes, mais sans dimension morale», souligne le thérapeute genevois. Par ailleurs, «le support numérique permet à l’usager de s’autoévaluer honnêtement. J’ai pu l’observer dans d’autres contextes: ne pas être confronté à un semblable humain permet de ne pas s’angoisser par l’effet affectif de la relation. Dans ce cours danois, il y a un effet de distanciation très utile.»

Simultanément, cette méthode force chacun à réfléchir à des aspects qui n’ont pas été envisagés. «Les personnes vivant un drame de la séparation – et elles sont nombreuses en regard de celles qui la vivent avec légèreté – sont en général focalisées sur des points précis qui les font souffrir, souvent en lien avec leur passé. Cette focalisation peut amener à des jeux passionnels destructeurs. Or, la méthode danoise propose, là encore, une distanciation en forçant chacun à penser à l’ensemble des enjeux, pour soi, pour ses enfants et pour la coparentalité.»

En Suisse, on peut bien sûr trouver diverses formes de soutien, précise Philippe Lechenne. Mais ceux qui en font la demande sont par définition déjà conscients d’en avoir besoin. L’intérêt du programme obligatoire danois, c’est qu’il touche tout le monde. «Il ne peut qu’être un outil de santé publique indispensable, favorisant le mieux-être. On voit trop de personnes aujourd’hui se fragiliser, se chroniciser dans la dépression ou, pire, se déstructurer.»