Trump veut faire mieux que le défilé du 14 juillet

Des chars d'assaut et un discours de Donald Trump pour accompagner les traditionnels feux d'artifice: la capitale des Etats-Unis se prépare jeudi à une fête nationale du 4 juillet très différente de celles qui l'ont précédée, avec un président au centre de célébrations d'ordinaire apolitiques.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime!

«Ce sera le spectacle d'une vie!» a tonné mercredi sur Twitter le milliardaire républicain, tandis que la Maison Blanche promettait «les plus grandes festivités du 4 juillet de l'histoire» de la capitale fédérale américaine.

Ce bouleversement de l'ordonnancement de la fête de l'indépendance a aussitôt fait grincer des dents, surtout chez l'opposition, et plusieurs élus démocrates du Congrès ont mis en garde le président contre la tentation d'un «meeting de campagne partisan et télévisé».

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice!