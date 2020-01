Trump veut contrer le «tourisme de maternité»

Donald Trump a ouvert jeudi un nouveau front dans son combat contre l'immigration en s'attaquant au «tourisme de maternité», c'est-à-dire à ces femmes enceintes soupçonnées de se rendre aux États-Unis pour que leur enfant y bénéficie automatiquement de la nationalité américaine à la naissance.

Cette pratique controversée, qui vise à tirer profit du droit du sol très extensif en vigueur selon la loi américaine, était déjà dans le viseur des autorités. Et notamment des forces de l'ordre, qui ont démantelé plusieurs réseaux clandestins accusés de monnayer l'accouchement sur le sol américain.

L'administration Trump a elle décidé de donner un tour de vis à l'octroi de visas. A compter de vendredi, «le département d'État ne délivrera plus de visas de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux États-Unis pour du tourisme de maternité», a annoncé jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

Difficile à mettre en oeuvre

Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui «se rendent aux États-Unis pour que, en donnant naissance sur le sol américain, leur enfant obtienne automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine». Selon le texte, il revient désormais aux agents des consulats américains à travers le monde de «refuser un visa B» pour affaires ou loisir s'ils ont «une raison de croire» que la personne en faisant la demande veut en réalité uniquement donner naissance pendant son séjour.

From Friday, @StateDept "will no longer issue temporary visitor (B-1/B-2) visas to aliens seeking to enter the United States for 'birth tourism," announces @PressSec. pic.twitter.com/GAVX3yoTkf