Trump part en vacances en vantant son bilan

Donald Trump quitte vendredi Washington pour la Floride en mettant en avant de bons chiffres économiques et une série d'avancées, dont la création d'une «force de l'Espace» qui, espère-t-il, feront un peu oublier un «impeachment» infamant. «L'économie est EXCELLENTE, forte hausse de la Bourse aujourd'hui», a tweeté le président américain à quelques heures de son départ.

Avant de partir pour deux semaines dans son luxueux club de Mar-a-Lago, en bord de mer, il a prévu de signer une grande loi budgétaire qui englobe une myriade de décisions, de la politique familiale aux grandes orientations militaires.

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!