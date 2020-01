L'Iran «semble reculer», affirme Donald Trump

L'Iran «semble reculer» après avoir mené des frappes iraniennes en Irak qui n'ont fait aucune victime américaine, s'est félicité mercredi le président américain Donald Trump. «Aucun Américain n'a été blessé dans les attaques de la nuit dernière», a déclaré Donald Trump dans une allocution solennelle depuis la Maison Blanche.

«L'Iran semble reculer», a ajouté le président américain, entouré de hauts responsables de l'exécutif et de hauts gradés du Pentagone, en précisant que les Etats-Unis étaient «prêts à la paix» avec ceux qui la voulaient.

Trump: "No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties...Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world." pic.twitter.com/lO1wd2Zy0L