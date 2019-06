Trump rencontre Charles, le «prince des baleines»

Les fautes de frappe, d'orthographe et de syntaxe du président américain Donald Trump sur Twitter ne se comptent plus. Mais celle de jeudi devrait rester célèbre.

Evoquant sa récente rencontre à Londres avec le prince d'Angleterre Charles, il a ajouté un «h» malencontreux à Wales (Galles), l'affublant du même coup du titre de «prince des baleines».

Il a rapidement corrigé le tir pour redonner au fils aîné d'Elizabeth II son véritable titre de prince de Galles, mais le mal était fait. Un concours des jeux de mots avait déjà été lancé sur les réseaux sociaux.

Génial ! Trump vient de se féliciter dans un tweet matinal d'avoir rencontré "The Prince of Whales" - le Prince des "Baleines" ????????

et non pas celui de "Wales" - le pays de Galles.

What a moby dick ???????? pic.twitter.com/cCFy7S9wFR