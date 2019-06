Trump propose à Kim un rendez-vous à la frontière

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi, d'un tweet, une possible rencontre dimanche avec le leader nord-coréen Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées.

«Après des rencontres importantes, en particulier avec le président chinois Xi, je quitterai le Japon pour la Corée du Sud», a écrit le président américain. «Pendant que je serai là-bas, et si le président Kim voit ce message, je pourrais le rencontrer à la frontière/DMZ juste pour lui serrer la main et dire bonjour (?)!», a-t-il ajouté, laissant planer le doute sur la tenue de cette rencontre.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!